TrackInsight: Une semaine morose pour Thanksgiving

La déroute des actions Techs américaines (indice S&P BSE IT en baisse de 4.11% sur la semaine) a enclenché une vague de ventes sur l’ensemble des compartiments de la cote la semaine passée (S&P 500 chutant de 3.79% et affichant dorénavant un rendement négatif sur l’année, tandis que le MSCI World abandonnait 2.79%).

Des signaux contradictoires sur la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine renforçaient les inquiétudes à Wall Street. Pour ne rien arranger, les données publiées lundi montraient la plus forte baisse du sentiment des constructeurs immobiliers enregistrée depuis plus de 4 ½ années. De plus, les distributeurs tels que Target et Kohl’s présentaient des résultats mitigés (indice S&P sectoriel en chute de 4.3% sur la semaine). Les prix du pétrole continuaient à perdre du terrain (WTI plongeant de 10.7% en cinq jours, soit une perte cumulée de 32.18% sur les 7 dernières semaines !) alors que les craintes d’une demande mondiale moins forte et d’une accélération de la production américaine prévalaient sur la baisse de production attendue du côté de l’OPEP. Sans surprise, le secteur de l’énergie délivrait la pire performance de la semaine (-5.12%).

Dans l’intervalle, les taux à long terme américains faisaient du surplace (rendement du 10 ans à 3.04%).

Les marchés asiatiques et européens accusaient également le coup, sous la pression des corrections constatées outre-Atlantique et des inquiétudes grandissantes sur la faiblesse de la demande (MSCI EMU: -1.64%, MSCI All China-HK-Taiwan: -2.40%), comme l’atteste le dernier indice allemand IFO sur le climat des affaires, en baisse à 102.0 points en novembre, contre 102.9 points révisés en octobre. Combinés avec d’autres indicateurs statistiques, ces résultats laissent transparaître une croissance de la première économie européenne de 0.3% au mieux pour le dernier trimestre de l’année.

Enfin, la perspective d’un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne n’a pas semblé enthousiasmer plus que cela les investisseurs (FTSE100: -0.80% sur la semaine). Il faut souligner que cet accord doit encore être ratifié par le Parlement Britannique, et son approbation est loin d’être une sinécure.

