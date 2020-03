TrackInsight: Vendredi dernier, les investisseurs ont renforcé leurs positions dans des stratégies « Mid Cap » equipondérées

Le segment TrackInsight qui regroupe les 8 ETFs exposés à des indices actions de tailles moyennes et equipondérés a bénéficié de collectes importantes au cours des trois dernières séances de marché avec respectivement $ 110M, $ 71M et $ 273M de nouveaux actifs investis via le marché primaire. Les flux sont désormais décorrélés des performances pour ce segment. Ils témoignent du souhait des investisseurs de privilégier la diversification de leurs portefeuilles afin de limiter la baisse et être correctement orienté en cas d’un rebond des marchés, à l’image de ce qu’il s’est passé vendredi dernier pour ce segment (+9,41%). Malheureusement, le répit a été de courte durée et les marchés financiers sont de nouveau orientés à la baisse en ce début de semaine en raison des craintes grandissantes sur l’impact économique du coronavirus.

