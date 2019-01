TrackInsight: Wall Street au plus haut depuis 4 semaines !

Les actions ont poursuivi leur lancée pour la quatrième semaine consécutive en dépit de la paralysie des administrations fédérales aux Etats-Unis depuis un mois, de l’imbroglio politique autour du rôle de la Russie dans la dernière élection présidentielle américaine, du rejet par les parlementaires britanniques du projet d’accord sur le Brexit avec l’UE, et du fort recul des exportations chinoises. Pour atténuer cette mauvaise nouvelle sur le front de la croissance, la Chine annonçait qu’elle envisageait des mesures de relance à court terme et, simultanément, le président Trump confirmait que les négociations en cours avec la deuxième puissance économique mondiale progressaient.

Il n’en fallait pas plus pour que tous les grands indices mondiaux finissent la semaine en territoire positif (S&P500: +2.87%, MSCI EMU: +2.25%, MSCI EM: +1.69% en dollar, Hang Seng: +1.59%).

Dans cet environnement plus favorable, les financières faisaient la course en tête (+6.13%) grâce aux bons résultats de Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup et à une transaction de 22 milliards de dollars dans le secteur des fintechs (offre d’achat de Fiserv Inc pour First Data Corp). Il faut également souligner que les banques avaient sous-performé le marché ces deux dernières semaines. De plus, il est clair que des marchés un peu plus stables et des taux d’intérêt un peu plus élevés (rendement de l’emprunt d’Etat américain à 10 ans à 278bps, et du 2 ans à 262bps) pourraient aussi aider les banques à effacer les pertes sévères enregistrées fin 2018.

Le secteur technologique fût l’autre gagnant de la semaine (+5.1%), mis d’abord sur orbite par Netflix dont l’action prenait 6.5% mardi à la suite de l’annonce de l’augmentation de ses prix d’abonnement aux Etats-Unis. Toutes les valeurs du secteur profitaient de cet élan et la plupart d’entre elles réussissaient même à faire finalement beaucoup mieux sur la semaine que Netflix qui subissait in fine des prises de bénéfice.

Une fois de plus, le secteur de l’énergie avait le vent en poupe (+2.93%) avec une nouvelle progression des prix du pétrole (+4.26% sur cinq jours, +18.5% en trois semaines).

A l’opposé, les services d’utilité publique continuaient à perdre du terrain (en baisse de 0.18% sur la semaine) : le seul secteur à rester dans le rouge sur les quatre dernières semaines, ce qui déclenchait quelques achats à bon compte avant le week-end.

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2019-01-18/global