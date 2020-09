TrackInsight: Wall Street sous pression après des prises de profit sur les valeurs techs 0 08/09/2020 | 13:45 Envoyer par e-mail :

Semaine du 31 Août au 6 Septembre 2020 Semaine du 31 Août au 6 Septembre 2020 Les marchés actions américains ont brutalement piqué du nez jeudi, sans réel catalyseur. Les poids lourds de la tech ont sévèrement décroché lors de cette journée qui marque la correction la plus forte de l'été. Microsoft chute ainsi de -6.4% sur la semaine, Facebook de -3.72%, Alphabet de -3.25%, Amazon de -3.15%, et Apple de -3.08%. Le S&P 500 abandonne 2.31% à 3426.96, clôturant toutefois vendredi au-delà de ses plus bas en séance, alors même qu'il flirtait avec la résistance des 3600 points mercredi. Ce retournement de tendance n'est guère surprenant, les marchés boursiers ayant clairement été surachetés, plusieurs jours durant, jusqu'au 3 septembre (RSI sur le S&P 500 bien au-delà de la barre des 70). Parmi les principaux indices, le NASDAQ composite a été logiquement le plus impacté par la correction des valeurs technologiques (-3.27% sur la semaine, mais plus de 6% de perte sur les deux derniers jours). La rotation sectorielle n'a cependant pas touché que le secteur tech (S&P IT en chute de -4.15%). L'énergie a aussi fortement dévissé (-4.46%), amplifiant la remontée brutale de la volatilité (indice VIX repassant au dessus des 30). Ce fût effectivement une semaine particulièrement éprouvante pour le pétrole, le brut WTI clôturant sous les 40 dollars le baril pour la première fois depuis fin juin (39.77 dollars précisément, soit une perte hebdomadaire de -7.45% liée à de nouvelles craintes de surproduction aux Etats-Unis). A l'opposé, les matériaux de base et les services d'utilité publique se sont distingués en gagnant respectivement +0.79% et +0.43% (seuls secteurs dans le vert). Sans surprise, la correction des actions américaines s'est propagée aux marchés européens, mais dans une moindre mesure (MSCI EMU : -1.73%, DAX 30 : -1.46%, CAC 40 : -0.76%). De leur côté, les marchés asiatiques ont terminé en ordre dispersé (Shanghai Composite : -1.42%, NIFTY 50 : -2.69%, KOSPI : +0.61%, NIKKEI : +1.41%). Sur le front des taux d'intérêt, les emprunts d'Etat n'ont pas vraiment offert de compensation aux pertes affichées par les actions. Le rendement du 10 ans américain n'a ainsi rendu que deux points de base à +0.72%, tandis que celui du Bund de même échéance en perdait six à -0.47%. Dans l'ensemble, le prix des obligations d'entreprise se sont bien tenus (notation « investissement » : +0.33% en Europe, +0.10% aux Etats-Unis ; haut rendement : +0.33% en Europe, -0.13% aux Etats-Unis). Enfin, l'or a montré quelques signes de faiblesse, lâchant 2% sur la semaine à 1926.20 dollars l'once, suite au renforcement inattendu du dollar (EUR-USD en baisse de -0.86%), aidé en cela par des chiffres plutôt encourageants sur l'emploi américain en août (création de 1.37 million d'emplois, soit un montant légèrement au-dessus du consensus). Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/en/weekly-flow-report Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -2.20% 4942.44 -15.46% DAX -1.73% 12872.67 -1.12% DJ INDUSTRIAL -0.56% 28133.31 -1.42% KOSPI COMPOSITE INDEX 0.69% 2398.47 8.33% NASDAQ 100 -1.27% 11622.131203 33.08% NASDAQ COMP. -1.27% 11313.134498 26.09% NIKKEI 225 0.80% 23274.13 -2.40% S&P 500 -0.81% 3426.96 6.07%

© www.trackinsight.com 2020

