Une fois de plus, les ETFs Services de Télécommunication européennes ont souffert d’une forte baisse. Le segment a enregistré une baisse de -1.92% jeudi 30 août poussant ainsi la performance du mois à -5.33%. Il s’agit de la performance agrégée des 8 ETFs répliquant les 5 indices exposés aux actions Services de Télécommunications européennes.

