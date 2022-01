Trackinsight: 3 ETF thématiques attrayants en ce début 2022

Après une année exceptionnelle pour l'investissement thématique, les ETF thématiques se préparent à une nouvelle vague d'investisseurs avides de thèmes, de tendances et de mégatendances qui façonnent l'avenir. Au cours de la première semaine de négociation de 2022, trois ETF thématiques avaient la meilleure allure, attirant un total de 332 millions de dollars.

Avec 122 millions de dollars, le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) a pris un bon départ. Le parcours difficile de KWEB en 2021 n'a pas semblé ébranler les investisseurs qui pensent que le pire pour le fonds est déjà passé. L'année dernière, KWEB, qui offre une exposition aux actions d'internet chinois et à la technologie liée à l'Internet, a plongé après une série de mesures réglementaires chinoises qui ont mis à mal certaines des principales participations du fonds. Le fonds a terminé l'année en baisse de -50%.

En deuxième position, Emerge ARK Global Disruptive Innovation ETF (EARK) a attiré 112 millions de dollars de flux nets. Le fonds est investi dans des entreprises perturbatrices comme Tesla (7,9 %), Roku (6,2 %) et Teladoc Health (5,9 %) entre autres. L'année 2021 n'a pas été tendre pour EARK non plus, après que les investisseurs ont quitté l'ETF en raison de valorisation extrêmes des participations principales. Le fonds a plongé de -22% l'année dernière, donnant aux investisseurs qui achètent la baisse, une raison de revenir.

Le Mirae Asset TIGER China Electric Vehicle Solactive ETF (371460) a été le troisième ETF thématique le plus populaire la semaine dernière, enregistrant des flux nets de 97 millions de dollars. Le fonds suit l'indice Solactive China Electric Vehicle et offre une exposition aux sociétés essentielles au développement des véhicules électriques (VE) en Chine. Selon les premières estimations du marché, plus de 3 millions de VE ont été vendus en Chine en 2021, ce qui est nettement supérieur aux 1,27 million vendu en 2020. Cette amélioration impressionnante et les perspectives positives pour 2022 ont permis aux investisseurs de monter rapidement à bord l'ETF "371460".

