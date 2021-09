Trackinsight: ARK Invest peut indirectement ajouter une exposition au bitcoin 13/09/2021 | 16:45 Envoyer par e-mail :

Le supplément a mis en évidence les risques d' exposition au bitcoin, tels que les fortes fluctuations et les perturbations des échanges de crypto-monnaies. Selon un récent supplément au prospectus de la SEC, l'ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) peut ajouter une exposition indirecte au bitcoin en investissant dans le Bitcoin Investment Trust (GBTC), un véhicule d'investissement à capital variable offert à titre privé qui investit dans le bitcoin, ou dans des ETF bitcoin canadiens. Le supplément a mis en évidence les risques d' exposition au bitcoin, tels que les fortes fluctuations et les perturbations des échanges de crypto-monnaies en raison de fraudes, de problèmes techniques, de piratages ou de logiciels malveillants, qui peuvent également affecter le prix du bitcoin et donc l'investissement du fonds dans le GBTC ou les ETF bitcoin canadiens. ARKW est l'un des ETF fleuron d'ARK à gestion active de Cathie Wood. Il dispose de 6,35 milliards de dollars d'actifs sous gestion et investit dans des sociétés impliquées dans le cloud computing et la cybersécurité, le commerce électronique, le big data et l'intelligence artificielle (IA), la technologie mobile et l'Internet des objets, les plateformes sociales et la blockchain, ainsi que le P2P. Le fonds a enregistré de bonnes performances depuis sa création le 30 septembre 2014, transformant un investissement de 10 000 dollars en environ 90 000 dollars (rendement de 800 %).

