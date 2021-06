Trackinsight: ARKX, UFO, ROKT : ce qu’il faut savoir sur les ETF du secteur aérospatial 09/06/2021 | 16:45 Envoyer par e-mail :

Avec des rendements fulgurants, les ETF liés au secteur aérospatial attirent l'attention des investisseurs. Avec des rendements fulgurants, les ETF liés au secteur aérospatial attirent l'attention des investisseurs. Les investisseurs américains cherchant à investir dans ces produits financiers ont beaucoup de choix à leur disposition avec des ETF tels qu'ARKX, UFO et ROKT déjà présents sur le marché. L'investissement spatial ne concerne pas seulement les fusées et la conquête de Mars, les ETF liés à ce secteur peuvent investir dans les bénéficiaires des entreprises aérospatiales, tels que la radiodiffusion, ainsi que dans les entreprises produisant la technologie permettant l'exploration spatiale. Désormais, au-delà des constructeurs militaires et de satellites, les opportunités d'investissement se concentrent plus sur des secteurs traditionnels que sur l'espace à proprement parler. Découvrez le top 5 des holdings de ces ETF dans l'article complet. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

