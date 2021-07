Trackinsight: Bonne performance pour les ETF liés au pétrole et au gas 02/07/2021 | 16:15 Envoyer par e-mail :

Lors de la réunion de l'OPEP+ de cette semaine, ses membres ne sont pas parvenus à un accord pour augmenter la production de pétrole. Avec la reprise de la demande, le cours du pétrole a augmenté d'environ 50% cette année et il semble que sa hausse ne soit pas terminée. Lors de la réunion de l'OPEP+ de cette semaine, ses membres ne sont pas parvenus à un accord pour augmenter la production de pétrole, les Émirats Arabes Unis n'étant pas d'accord. Cela pourrait augmenter le risque d'une flambée inflationniste des prix, affectant les ETF offrant une exposition au pétrole et au gaz, déjà en hausse de 28,3% au cours des 3 derniers mois. Trouvez les 31 ETF liés au cours du pétrole et gas et leur performance grâce à notre sélecteur dans les liens ci-dessous.

