Semaine du 16 au 22 Août 2021 Malgré le rebond des valeurs technologiques vendredi, les marchés actions ont globalement piqué du nez cette semaine, suite à la publication des minutes de la Réserve Fédérale (réunion des 27-28 juillet). Celles-ci précisent que la plupart de ses membres soutiennent dorénavant une diminution des achats d'actifs, dès cette année. Le S&P 500 a ainsi perdu -0.59% sur la semaine. Le Dow Jones Industrial Average a abandonné -1.11% et le Nasdaq -0.73%. L'indice VIX de la volatilité a bondi de plus de 3 points (+20% en variation hebdomadaire). Les petites valeurs ont sous-performé les grandes capitalisations pour la deuxième semaine d'affilée (Russell 2000 en chute de -2.50%). Sans surprise, les marchés européens et asiatiques ont reproduit la volatilité observée outre-Atlantique (MSCI EMU : -1.92%, NIKKEI : -3.45%, Shanghai Composite : -2.53%). Le pire est toutefois venu des marchés émergents (MSCI EM : -4.69%). L'intention des membres de la Fed de sortir progressivement de la politique monétaire ultra accommodante a rendu nerveux les investisseurs, qui se sont reportés vers les actifs de réserve tels que les emprunts d'Etat américains (rendement du T-note 10-ans à +1.26%, en baisse de 3 points de base), du dollar (indice dollar : +1.02%) et de l'or (+0.33%). Valeurs cycliques en retrait, secteur défensifs plébiscités Les valeurs cycliques ont effacé tous les gains de la semaine dernière. Une nouvelle fois, l'énergie a affiché la plus mauvaise performance (-7.33%) alors que les prix du brut plongeaient (brut WTI en chute libre de -8.94%) sur fond de craintes d'une forte baisse de la demande, suite aux restrictions de déplacement en Chine. Les matériaux de base (-3.10%), les valeurs industrielles (-2.34%) et financières (-2.31%) ont également été très affectées. De même, ce fut une semaine particulièrement difficile pour les biens de consommation discrétionnaire (-2.24%), après qu'Amazon (action lâchant -2.85% sur la semaine) ait averti ses tiers vendeurs que les réformes antitrust proposées au Congrès pourraient limiter leur capacité à écouler leurs produits sur sa place de marché. Les secteurs les plus défensifs ont été les grands gagnants de la semaine (services d'utilité publique : +1.80%, santé : +1.77%, immobilier : +0.55%, biens de consommation élémentaires : +0.43%). Le secteur des technologies de l'information s'est aussi bien comporté (+0.44%), aidé en cela par Microsoft (+3.93%) qui semble sur le point d'augmenter les tarifs de sa suite Microsoft 365. Rendements des emprunts d'Etat de nouveau en baisse Les rendements des emprunts d'Etat américains se sont rapprochés de leurs niveaux historiques les plus bas. Le T-note à 10 ans s'affichait ainsi à +1.26%, sous l'effet d'une plus grande aversion pour le risque. Inversement, les obligations d'entreprises ont vu leurs prix décliner (titres de notation « investissement » globalement en recul de -0.26%), mais leurs contreparties européennes ont bien résisté (+0.05%). Les papiers à haut rendement s'effritaient très légèrement (-0.04% en Europe, -0.06% aux Etats-Unis). En revanche, la dette émergente était lourdement pénalisée (-1.25% en devises locales), plombée par le renforcement du dollar.

