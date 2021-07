Trackinsight: Direxion est le nouvel entrant dans le top 20 des émetteurs d’ETF en Amérique 21/07/2021 | 16:00 Envoyer par e-mail :

La mise à jour de l'enquête a révélé qu'au cours du premier trimestre 2021, Direxion a augmenté de 22% ses actifs sous gestion. La mise à jour de l'enquête, qui a interrogé plus de 370 investisseurs gérant plus de 345 milliards de dollars d'actifs en ETF, inclut les nouveaux classements des émetteurs d'ETF et des fournisseurs d'indices, ainsi que de nouveaux commentaires et analyses sur l'activité du marché des ETF thématiques, ESG et actifs. Cette mise à jour a révélé qu'au cours du premier trimestre 2021, Direxion a augmenté de 22% ses actifs sous gestion et a effectué une collecte de +1,9 milliard de dollars, se positionnant ainsi au 13ème rang des 20 premiers émetteurs d'ETF en Amérique. Cette montée en puissance est sans nul doute soutenue par l'ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares, les nouveaux actifs investis dans cet ETF représentant 95% de la collecte totale du fournisseur sur le trimestre. Lisez l'article complet pour en savoir plus sur Direxion et ses ETF ici. Pour plus d'informations sur les émetteurs d'ETF, téléchargez le Trackinsight Global ETF Survey 2021 ici. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

