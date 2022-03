Trackinsight: ETF de Cloud Computing : Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Le décor technologique des marchés s'est effacé en 2022 alors que des changements macroéconomiques ont commencé à se mettre en place pour lutter contre l'inflation post-pandémique. Les banques centrales déploient leurs outils de politique monétaire pour atténuer la hausse torride des prix dans un contexte de perturbation des chaînes d'approvisionnement et de troubles géopolitiques mondiaux.

Parmi les thèmes émergents des prochaines décennies figure l'informatique dématérialisée.

Comme l'explique Microsoft, l'informatique dématérialisée est la fourniture de services informatiques - y compris les serveurs, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, les logiciels, l'analyse et l'intelligence - par le biais d'Internet ("le nuage") afin d'offrir une innovation plus rapide, des ressources flexibles et des économies d'échelle.

Au cours des dernières années, les investisseurs qui croient en ce thème d'investissement sont devenus friands de l'exposition aux ETF de cloud computing et ont ajouté 3,2 milliards de dollars dans le pool de fonds concernés depuis mars 2020.

Les vents macroéconomiques ont tourné à l'encontre des actions à forte croissance, car la hausse des taux d'intérêt pourrait potentiellement réduire la valeur des flux de trésorerie futurs d'une entreprise et, par conséquent, sa valeur globale aujourd'hui.

Par conséquent, les investisseurs ont retiré -194 millions de dollars des ETF de cloud computing cette année après que leur VNI par action ait chuté de -15 % en moyenne. Le départ battu de 2022 pourrait représenter une opportunité pour les investisseurs de sauter de nouveau aller sur le thème geek pour une promenade potentiellement longue vers la terre promise.

Il existe plusieurs ETF de cloud computing domiciliés en Amérique à explorer, notamment le First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY, 5,24 milliards de dollars d'actifs sous gestion), le Global X Cloud Computing ETF (CLOU, 893 millions de dollars d'actifs sous gestion) et le WisdomTree Cloud Computing Fund ETF (WCLD, 857 millions de dollars d'actifs sous gestion).

Les investisseurs européens ont également accès aux ETF sur le cloud computing. Parmi les options, citons WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD, 460 millions de dollars d'actifs sous gestion), First Trust Cloud Computing UCITS ETF (SKYU, 397 millions de dollars d'actifs sous gestion) et Global X Cloud Computing UCITS ETF (CLO, 44,53 millions de dollars d'actifs sous gestion).

