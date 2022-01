Trackinsight: Eclaircie pour les ETF taïwanais suite à des données commerciales positives

Les données du ministère taïwanais des affaires économiques montrent que les commandes à l'exportation ont augmenté de +12,1% par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau historique de 67,9 milliards de dollars en décembre 2021, après une hausse de +13,4% le mois précédent et une amélioration de +8% par rapport aux attentes du marché. La demande a augmenté pour les produits d'information et de communication (+12,7%), les produits électroniques (+12,2%), les métaux de base et leurs articles (24,9%), les plastiques, le caoutchouc et leurs articles (+12,9%), les produits chimiques (+19,1%) et les produits de machinerie électrique (+8,7%).

Malgré les tensions actuelles avec la Chine, Taïwan reste un centre de fabrication de technologies de l'information et de la communication (TIC) réputé, en raison de la solidité de son industrie des TIC, de ses capacités de fabrication avancées et de traitement de semi-conducteurs. Ces avantages lui ont permis de développer rapidement plusieurs entreprises qui proposent des produits et services avancés liés aux TIC.

Les investisseurs peuvent obtenir une exposition diversifiée aux actions taïwanaises grâce aux ETF. Cette année, plus de 293 millions de dollars ont été investis dans les ETF taïwanais, dont 146 millions pour l'ETF Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30, basé dans la région APAC. En Amérique, aucun flux significatif n'a été enregistré. En Europe, iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN) et HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF (HTWN) ont reçu 12 millions de dollars en total.

