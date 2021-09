Trackinsight: Global X ETFs lance deux ETF sur les énergies propres 10/09/2021 | 15:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Deux nouveaux ETF d'énergie propre ont rejoint la famille thématique Global X en une seule journée, le Global X Solar ETF et le Global X Wind Energy ETF. Deux nouveaux ETF d’énergie propre ont rejoint la famille thématique Global X en une seule journée, le Global X Solar ETF (RAYS) et le Global X Wind Energy ETF (WNDY). Les deux ETF suivent les indices Solactive sous-jacents et ont commencé à se négocier au Nasdaq le 9 septembre 2021. RAYS est un des rares ETF sur l’énergie solaire, il détient 49 sociétés impliquées dans la production d’énergie solaire, y compris l’intégration de l’énergie solaire dans les systèmes énergétiques, le développement/fabrication de générateurs, moteurs, batteries et autres technologies liées à l’utilisation du solaire comme source d’énergie. Ses trois principales positions au moment de sa création sont Tianjin Zhong-A (7,89 %), Longi Green EN-A (7,59 %) et Solaredge Technologies (7,49 %). RAYS aura un ratio de dépenses de 0,5%. WNDY est un ETF qui offre une exposition au secteur de l’énergie éolienne. Il détient 25 sociétés impliquées dans la production de technologies éoliennes, telles que l’intégration du vent dans les systèmes énergétiques et la conception/fabrication de turbines. WNDY est seulement le deuxième ETF qui se concentre uniquement sur les valeurs de l’énergie éolienne après le First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Comme RAYS, WNDY aura un ratio de dépenses de 0,5 %. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d’ETF

ESG Investing

Téléchargez Trackinsight Global ETF Survey 2021

© www.trackinsight.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue