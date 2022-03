Trackinsight: Importante collecte pour un ETF sur le dollar

L'indice du dollar est passé au-dessus de 99, le plus haut depuis mai 2020, les investisseurs affluant vers le dollar américain, valeur refuge, dans un contexte d'escalade de la guerre Russie-Ukraine. L'indice du dollar américain mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises des partenaires commerciaux des États-Unis - l'euro, le franc suisse, le yen japonais, le dollar canadien, la livre sterling et la couronne suédoise. L'indice augmente lorsque le dollar américain se renforce par rapport aux autres devises.

La semaine dernière, le rapport sur l'emploi aux États-Unis, plus fort que prévu, a renforcé les attentes d'une action plus agressive de la part de la Réserve fédérale américaine, donnant ainsi un signal positif aux investisseurs du billet vert. Le président de la Fed, M. Powell, a récemment indiqué qu'il envisageait une hausse des taux de 25 points de base en mars, mais il a laissé entendre qu'il prendrait des mesures plus radicales si l'inflation ne diminuait pas. L'activité d'achat la plus prononcée a eu lieu contre l'euro, l'inflation en Europe ayant atteint un niveau record de 5,8 % en février. Au lundi 7 mars à 12h09 GMT +1, l'EUR/USD est tombé à 1,0834 - son plus bas depuis avril 2020.

Les investisseurs ont ajouté cette année plus de 150 millions de dollars dans le fonds Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) - l'un des plus grands ETF sur devises du marché. Un ETF sur devises offre aux investisseurs une exposition à une seule devise ou à un panier de devises. Les fonds sont constitués de contrats à terme sur devises.

L'ETF UUP cherche à suivre le Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Index - Excess Return - un indice basé sur des règles composé uniquement de contrats à terme longs sur l'indice du dollar américain qui se négocient sur le marché à terme ICE (contrats à terme USDX). Les investisseurs qui achètent l'UUP suivent la valeur du dollar américain par rapport à un panier des six principales devises mondiales - l'euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse. UUP a un ratio de dépenses total de 0,78% et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, UUP a gagné environ +2,3%.

De leur côté, certains traders européens croient au rebond de la monnaie de la zone face au dollar américain, ajoutant plus de 35 millions de dollars dans le fonds à effet de levier 3x WisdomTree Short USD Long EUR 3x Daily (USE3) cette année. USE3 est conçu pour fournir aux investisseurs une exposition " à effet de levier court " au dollar américain par rapport à l'euro en suivant le rendement total de l'indice MSFX Triple Short US Dollar/Euro, qui vise à refléter trois fois la performance d'une position dans des contrats à terme qui sont renouvelés quotidiennement. Par exemple, si la valeur du dollar américain augmente par rapport à l'euro, la valeur de l'ETC diminuera d'environ trois fois le même montant. Inversement, si la valeur du dollar américain diminue par rapport à l'euro, la valeur de l'ETC augmentera d'environ trois fois le même montant, plus un différentiel de taux d'intérêt reflétant la différence entre les taux de change du dollar américain et de l'euro. USE3 a un ratio de dépenses total de 0,98% et se négocie sur Euronext (USE3, EUR) et Borsa Italiana (USE3, EUR).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.