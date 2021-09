Trackinsight: L’action de Pinduoduo grimpe en flèche! 02/09/2021 | 16:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Pinduoduo Inc. est la plus grande plateforme technologique axée sur l'agriculture en Chine. Les actions de Pinduoduo (PDD) ont bondi hier d’environ +7%, la société continuant de briller après la publication la semaine dernière des résultats du deuxième trimestre 2021. Les résultats ont montré une croissance des revenus et des utilisateurs qui ont passé des commandes par le biais de la plate-forme (~ 850 millions d’utilisateurs au cours des 12 derniers mois). En outre, le géant de la technologie a également enregistré son premier bénéfice trimestriel depuis son introduction en bourse il y a trois ans. Pinduoduo Inc. est la plus grande plateforme technologique axée sur l’agriculture en Chine. Elle a créé une plateforme qui met en relation directe les agriculteurs et les distributeurs avec les consommateurs grâce à son expérience d’achat interactive. L’action a explosé de 31,7 % depuis la publication des résultats, le principal moteur du marché étant la promesse de don de 1,5 milliard de dollars de bénéfices futurs pour le développement de l’agriculture. Cette initiative fait suite aux appels du président Xi Jinping en faveur de la répartition des richesses dans le cadre de la campagne “Prospérité commune”. Malgré l’effet futur du don sur le résultat net, les investisseurs espèrent que cette dernière mesure atténuera la pression réglementaire. Pour les investisseurs désireux de détenir Pinduoduo par le biais d’ETF, l’ETF Emerging Markets Internet & Ecommerce (EMQQ) pourrait être une option. EMQQ dispose de 1,35 milliards de dollars d’actifs et détient PDD parmi ses 10 principales positions avec une exposition de 7,34%. Malgré l’importante allocation à la Chine (62 %), l’ETF a également investi dans des sociétés Internet et de commerce électronique sur d’autres marchés émergents. Pour une exposition maximale aux actions chinoises, les investisseurs peuvent consulter le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Cet ETF investit dans des actions Internet chinoises et a une exposition de 8,01% à Pinduoduo. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d’ETF

ESG Investing

Téléchargez le Trackinsight Global ETF Survey 2021

© www.trackinsight.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue