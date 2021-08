Trackinsight : L’industrie du jeu n’est pas un jeu pour le gouvernement chinois 03/08/2021 | 16:15 Envoyer par e-mail :

Les médias d'État chinois ont fait une nouvelle victime du marché en comparant les jeux vidéo à de « l'opium » en raison de leur caractère addictif. Un article paru sur l'Economic Information Daily, un journal d'État chinois, a affirmé que plus de 50 % des enfants chinois sont négativement affectés par les jeux vidéo et a appelé à un contrôle plus strict du temps que les enfants passent à jouer et du contenu auquel ils sont exposés. L'article a été supprimé quelques heures après sa publication. La performance des ETF thématiques Gaming sera à surveiller dans les jours à venir, les sociétés Tencent, Net Ease et Bilibili ayant connu une chute à deux chiffres après la publication de l'article.

