Trackinsight : L’inflation pourrait changer les préférences des investisseurs 04/08/2021 | 17:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L’inflation sera-t-elle transitoire ou non ? C’est la question que se posent de nombreux économistes alors que des milliers de milliards de… L’inflation sera-t-elle transitoire ou non ? C’est la question que se posent de nombreux économistes alors que des milliers de milliards de dollars sont injectés dans l’économie dans un effort de relance post-covid. Des données économiques publiées récemment montrent toutefois que l’inflation est bien réelle aujourd’hui. L’indice des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté de 5,4 % au cours de l’année écoulée jusqu’en juin, soit la plus forte hausse sur un an depuis 2008. Il n’est pas certain que cette tendance s’estompe, mais les matières premières et d’autres biens de consommation courante ont déjà connu de fortes hausses de prix en 2021. Il existe des dizaines d’ETF autour des matières premières et de l’immobilier qui sont historiquement liés à la hausse de l’inflation. Les ETF d’obligations liés à l’inflation représentent une autre alternative pour les investisseurs, qui devront choisir parmi plus de 70 ETF qui suivent 50 indices. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d’ETF

ESG Investing

Télécharger le Trackinsight Global ETF Survey 2021

© www.trackinsight.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue