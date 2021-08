Trackinsight: L’ouragan Ida soulève les ETF de gaz naturel américain 30/08/2021 | 16:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Près de 90 % de la production pétrolière du Golfe du Mexique a été interrompue récemment suite à l’arrivée de l'ouragan Ida. Près de 90 % de la production pétrolière du Golfe du Mexique a été interrompue récemment suite à l?arrivée de l’ouragan Ida qui a frappé la région avec des vents violents et des pluies abondantes. Selon l’Agence d’information sur l’énergie (Energy Information Administration ou EIA), le Golfe produit environ 15 % du pétrole du pays et 5 % de son gaz naturel. Par conséquent, la tempête a causé une hausse des prix à terme du gaz naturel (NGV1) de près de 7 % entre jeudi et dimanche. En conséquence, l’un des plus grands ETF sur le gaz naturel, le United States Natural Gas Fund (UNG), a gagné +4,35% lors de la séance de vendredi. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d?ETF

