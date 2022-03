Trackinsight: L'ETF Anti-ARK en hausse de presque +100% depuis son lancement 15/03/2022 | 16:45 Envoyer par e-mail :

L'Anti-ARK ETF, qui profite des baisses de l'ETF phare ARKK de Cathie Wood, a suscité une attention accrue de la part des investisseurs et a reçu plus de 250 millions de dollars d'entrées nettes depuis son lancement. Le Tuttle Short Capital Innovation ETF (SARK), "l'ennemi juré" de Cathie Wood, a été lancé sur le Nasdaq le 9 novembre 2021 et cherche activement à réaliser l'inverse (-1x) du rendement d'ARKK pour une seule journée (pas pour une autre période). Depuis sa création, SARK a généré des rendements de plus de +88% alors que l'ARKK a sombré de -54% durant la même période. Le ARK Innovation ETF (ARKK) investit dans des sociétés qui s'appuient sur ou bénéficient du développement de nouveaux produits ou services, d'améliorations technologiques et de progrès dans la recherche scientifique liés aux domaines des technologies de l'ADN et de la " révolution génomique ", de l'automatisation, de la robotique, du stockage de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de l'innovation fintech et de l'" Internet nouvelle génération ". ARKK a un ratio de dépenses total de 0,75% et se négocie principalement sur le NYSE Arca. ARKK reste un produit populaire parmi les investisseurs institutionnels et les particuliers, mais il a souffert de coups répétés sur le marché. Selon les analystes, les valorisations d'une grande partie des positions sous-jacentes du fonds ont gonflé après avoir bénéficié de la reprise ponctuelle de Covid-19. Les hausses de taux d'intérêt imminentes annoncées par la Réserve fédérale américaine n'ont pas aidé ARKK et ont conduit plusieurs investisseurs à se débarrasser de certaines de ses principales positions. Malgré le rouge clignotant, les investisseurs en quête de bonnes affaires sont revenus sur le marché cette année et ont ajouté 920 millions de dollars dans ARKK, selon Trackinsight. Les investisseurs en Europe peuvent parier sur une résurgence ou une chute plus profonde de l'ETF ARKK grâce aux ETP Leverage Shares. Ces produits suivront les fonds un pour un ou permettront aux utilisateurs d'amplifier les rendements (par exemple 3x, -3x) des gains ou des pertes de Wood, en dollars américains, en euros ou en livres sterling. Pour les investisseurs qui parient sur une résurgence : Leverage Shares ARKK Innovation Tracker ETP (ARKA) est conçu pour fournir une exposition 1:1 à la performance de l'ETF ARK Innovation, moins les frais.

Leverage Shares 3x Long ARKK Innovation ETP Securities (3ARK) est conçu pour fournir 3x le rendement quotidien de l'ARK Innovation ETF, moins les frais.

Pour les investisseurs pariant sur une chute plus profonde

Le Leverage Shares -3x Short ARKK Innovation ETP Securities (ARKS) est conçu pour fournir -3x le rendement quotidien du ARKK Innovation ETF, moins les frais. Les ETP sont cotés à la Bourse de Londres, à Euronext Paris et à Euronext Amsterdam. Les frais de gestion annuels sont de 0,35% pour les ETP 1x, et de 0,75% pour les positions triple short/long et à effet de levier. Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.

© www.trackinsight.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARK INNOVATION ETF ACC - USD 2.51% 53.5001 -44.72% NASDAQ COMP. 2.26% 12838.940165 -19.58% S&P GSCI ALL CRUDE INDEX -7.91% 527.3843 40.86%