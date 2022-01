Trackinsight: L'ETF Anti-ARK reçoit une dose de 50 millions de dollars en 2022

L'ETF Tuttle Capital Short Innovation (SARK), qui offre un moment de "schadenfreude" aux investisseurs de l'ETF Innovation anti-ARK, a reçu une nouvelle dose de 50 millions de dollars de la part des investisseurs pour commencer l'année.

L'ARK Innovation ETF (ARKK), l?ETF actif phare de Cathie Wood, a trouvé son équivalent en 2021 avec le lancement du Tuttle Capital Short Innovation ETF sur le Nasdaq le 9 novembre 2021. Le fonds est géré activement et tente de réaliser l'inverse (-1x) du rendement d'ARKK pour un seul jour, et non pour une autre période.

L'ARKK de Wood a perdu plus de 33 % depuis le lancement du SARK, les investisseurs ayant abandonné le navire en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées de certaines des positions sous-jacentes du fonds. SARKK, qui bénéficie de la chute de l'ARKK, a vu ses actifs croître jusqu'à 158 millions de dollars et a été l'un des fonds les plus activement négociés de tous les ETF lancés en 2021.

Comme son opposé, SARK a un ratio de dépenses de 0,75 %.

Avez-vous des ETF dans votre portefeuille ? Votre opinion nous intéresse : Trackinsight Global ETF Survey 2022.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec nos outils gratuits :?

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d?investissement :