Le mème d'internet "Nancy Pelosi ETF" s'est transformé en une réalité de marché après que l'application décentralisée WallStreetBets et Digital Markets se soient associés pour lancer l'ETF Insider Portfolio (INSDR) sur la bourse MERJ (MERJ). Ce fonds est un portefeuille qui suit les activités de négociation de certains politiciens américains et donnera aux investisseurs la possibilité de bénéficier du type d'informations privilégiées auxquelles ils ont accès.

L'ETF Nancy Pelosi a été en tendances sur google, twitter et reddit pendant un certain temps après que de jeunes investisseurs aient découvert que Nancy Pelosi, 81 ans, présidente de la Chambre des Représentants, et son mari Paul ont fait des transactions gagnantes. Cette découverte s'est traduite par des applications et des sites web qui suivent ses performances et celles d'autres membres du Congrès et sont largement considérés comme la "boule de cristal" des conseils boursiers.

L'ETF nouvellement lancé intervient à un moment où le Congrès a entamé des discussions sur des projets de loi restreignant la possibilité pour les membres du Congrès de négocier des actions. Ces projets de loi ont de plus en plus obtenu un soutien bipartisan - y compris de la part de Nancy Pelosi, bien qu'elle y fut opposée initialement - après qu'une série d'enquêtes ait laissé entrevoir un potentiel délit d'initié de la part des politiciens américains, notamment dans les premiers jours de la pandémie.

En outre, d'autres ETF tournant autour des politiciens ou des opinions politiques ont émergé ces dernières années. Ces fonds faciles à négocier sont également devenus un moyen d'exprimer une opinion et des valeurs politiques. Par exemple, le Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) investit dans des entreprises qui s'alignent sur les convictions politiques républicaines. L'"indice MAGA" sous-jacent est composé de 150 sociétés de l'indice S&P 500 dont les employés et les comités d'action politique (PAC) soutiennent fortement les candidats républicains. Un autre ETF, appelé American Conservative Values ETF (ACVF), est géré activement et investit dans des actions de base diversifiées de grandes capitalisations qui ne sont "pas hostiles" aux valeurs conservatrices. Les entreprises qui soutiennent avidement le "programme libéral" sont exclues. MAGA et AVCF ont respectivement 13 et 32 millions de dollars d'actifs sous gestion.

