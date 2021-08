Trackinsight: L’action Snowflake bondit après les annonces de ventes records 27/08/2021 | 16:45 Envoyer par e-mail :

Snowflake propose un service de stockage et d'analyse de données dans le cloud. Ce jeudi, les actions de Snowflake (SNOW) ont grimpé de 7,58 %, un jour après que la société a annoncé un chiffre d?affaire de 272,2 millions de dollars au cours du deuxième trimestre fiscal 2022, soit près du double des 133,1 millions de dollars enregistrés au cours du même trimestre de l'année précédente. La société a toutefois enregistré des pertes considérables de 189,7 millions de dollars, après avoir perdu seulement 77,6 millions de dollars il y a un an. Snowflake propose un service de stockage et d'analyse de données dans le cloud, généralement appelé "data warehouse-as-a-service". Malgré les pertes, les investisseurs ont montré de l'enthousiasme avec l'augmentation de 60% du nombre de clients, un indicateur encourageant pour une étoile montante. La direction a également réévalué à la hausse pour la deuxième fois ses prévisions de ventes de produits pour l'ensemble de l'année. Snowflake est une action populaire parmi de nombreux ETF technologiques en raison de son fort potentiel de croissance. Parmi eux, le Renaissance IPO ETF (IPO), dont SNOW est la principale participation avec un poids de 11,96 %. Un autre ETF qui aime SNOW est le Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), qui détient une grande partie des actions de Snowflake, d'une valeur de 1,89 milliard de dollars.

