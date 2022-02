Trackinsight: L'attrait des ETF d'uranium reste fort

Les prix de l'uranium ont bondi d'environ 6 % au cours de la semaine dernière pour atteindre 46,6 dollars la livre, alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis l'accent sur l'énergie nucléaire. La Russie, responsable de 17 % de la production mondiale de gaz naturel, de 12 % de la production de pétrole et de 40 % des importations de gaz naturel en Europe, est frappée de sanctions sévères qui entraveront sa capacité à exporter ses produits énergétiques, notamment la certification récemment suspendue du gazoduc Nordstream 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Cela a fait grimper les prix des matières premières, le gaz européen, le gaz britannique et le pétrole Brent ayant augmenté de +47%, 49% et +7,75% au cours de la semaine dernière.

La forte dépendance aux produits énergétiques russes et l'impact que les sanctions pourraient avoir sur les marchés de l'énergie pourraient amener les nations, principalement européennes, à reconsidérer l'ajout de plus de nucléaire au mix énergétique. Le président français Macron a annoncé une "renaissance" de l'industrie nucléaire française avec un vaste programme de construction de 14 nouveaux réacteurs, en faisant valoir que cela contribuerait à mettre fin à la dépendance du pays aux combustibles fossiles et à rendre la France neutre en carbone d'ici 2050. Dans le même temps, il a été question que l'Allemagne envisage de maintenir ses centrales nucléaires en service, étant donné que le pays dépend de la Russie pour 55 % de son approvisionnement en gaz. Si ces importations devaient soudainement cesser, la plus grande économie de l'UE se retrouverait dans une situation catastrophique.

En plus des perspectives à long terme, le Sprott Physical Uranium Trust a acheté plus de 1,4 million de livres d'uranium physique le 26 février après avoir ajouté 500 000 livres le 10 février. Cela porte le total de leurs achats en 2022 à 5 millions de livres et le total de leurs achats depuis le lancement à 47,49 millions de livres. Sprott a été l'un des plus gros acheteurs d'uranium physique en 2021 et a contribué à propulser les prix de l'uranium à des sommets pluriannuels.

Les ETF sur l'uranium sont un excellent moyen pour les investisseurs de s'exposer à l'industrie minière de l'uranium et à l'énergie nucléaire. L'année dernière, les investisseurs ont ajouté 1,55 milliard de dollars aux ETF d'uranium alors que les prix de la matière radioactive ont augmenté de 42 %. Les quatre récipiendaires, Global X Uranium ETF (URA), North Shore Global Uranium ETF (UNRM), VanEck Vectors Uranium + Nuclear Energy ETF (NLR), et Horizons Global Uranium Index ETF (HURA) ont terminé l'année avec des rendements de +57 %, 79 %, +14 % et +79 % respectivement. Si les performances sont loin d'être stellaires en 2022, les fonds restent populaires - recevant 200 millions de dollars supplémentaires de la part des investisseurs.

L'ETF URA, le plus grand ETF sur l'uranium avec 1,29 milliard de dollars d'actifs, a enregistré des entrées nettes de 133 millions de dollars depuis le début de l'année (au 24 février). Le fonds cherche à suivre l'indice Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index et investit dans des sociétés impliquées dans l'extraction de l'uranium et la production de composants nucléaires, y compris dans l'extraction, le raffinage, l'exploration ou la fabrication d'équipements pour les industries de l'uranium et du nucléaire.

En termes d'exposition aux pays (au 31 janvier), le Canada se taille la part du lion (48,5 %), suivi de l'Australie (14,7 %), du Kazakhstan (9,4 %), de la Corée du Sud (6,6 %) et des États-Unis (5,9 %). L'énergie est le secteur le plus représenté (63 %), suivi des produits industriels (16,9 %) et des matériaux (15,6 %).

Les 10 premiers noms (51 au total) représentent 60 % du portefeuille total (au 25 février) et comprennent Cameco corp. (23,03%), Sprott Physical (6,61%), NAC Kazatomprom JSC-GDR (6%), NexGen Energy Ltd. (5,68 %), et Paladin Energy Ltd. (4,13 %), pour n'en citer que quelques-uns.

Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,69% et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Depuis sa création le 4 novembre 2010, URA a généré une perte cumulée de -72,6% (au 31 janvier).

