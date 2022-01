Trackinsight: L'étain termine l'année 2021 en force

L'étain, métal industriel peu visible, a connu un véritable boom en 2021, atteignant un niveau record et doublant presque son prix. La pénurie d'offre et la forte demande ont créé le carburant idéal pour la reprise cette année, faisant passer les prix à terme de l'étain (TINc1) de 20 325 dollars la tonne à 38 860 dollars la tonne (+91 %) sur le London Metal Exchange (LME). L'envolée du métal a surpassé celle d'autres métaux de base comme l'aluminium (+40 %), le cuivre (+27 %) et le zinc (+28 %).

L'étain est largement utilisé pour le placage des boîtes en acier utilisées comme récipients alimentaires, dans les métaux utilisés pour les roulements et dans les soudures. Avec le recul des cas de COVID-19, la demande de métal a repris, principalement de la part des grands utilisateurs de l'agent de soudure et de revêtement, tels que les entreprises d'électronique, les constructeurs automobiles, les services publics, les fabricants de panneaux solaires et les fabricants d'appareils électroménagers.

Du côté de l'offre, les stocks dans les entrepôts du LME ont atteint en novembre leur plus bas niveau depuis 1989. La propagation du Covid au Myanmar a provoqué des perturbations dans les expéditions, limitant la production d'étain raffiné en Chine. En outre, le Malaysia Smelting Group, l'un des plus grands producteurs d'étain raffiné, a déclaré la force majeure sur les livraisons en juin, tandis que les fonderies d'étain chinoises ont réduit la production après des restrictions sur la consommation d'énergie.

Les perspectives du métal pour 2022 restent brumeuses, mais les experts s'attendent à ce que les prix baissent, car la croissance continue de la demande peut stimuler l'investissement pour soutenir l'offre de métal.

Exposé aux contrats à terme sur l'étain, le fonds WisdomTree Tin (TINM) a gagné 98 % en 2021. Le fonds suit le sous-indice Bloomberg Tin (l'"indice") et offre un rendement collatéral. TINM facture un ratio de dépenses total de 0,49 % et se négocie à la Bourse de Londres (TINM, en USD) et sur la Borsa Italiana (TINM, en EUR).

