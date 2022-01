Trackinsight: L'indice boursier saoudien atteint son plus haut niveau depuis plus de 15 ans

L'indice boursier saoudien Tadawul All Share (TASI) a atteint 12 260 mardi, son plus haut niveau depuis juin 2006, alors que les prix du pétrole ont prolongé leurs gains pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de sept ans, en raison des craintes de perturbations de l'approvisionnement après que le groupe Houthi, allié à l'Iran, a attaqué les Émirats Arabes Unis, troisième plus grand producteur de l'OPEP.

L'ascension du TASI à un sommet de plus de 15 ans s'inscrit dans la continuité du rallye réussi de l'année dernière - qui a vu l'indice progresser de +28,6 % après une timide année 2020 (+3,57 %). Depuis le début de l'année, le TASI a gagné 8,08 %, grâce aux actions du Saudi Tadawul Group Holdings (+34 %), de la Saudi British Bank (+26,5 %), d'ACWA Power (+21,43 %) et du Saudi Research & Marketing Group (+21,2 %).

Par conséquent, les ETFs qui suivent les actions saoudiennes sont montés, notamment le iShares MSCI Saudi Arabia ETF (+8,24 %), le iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (+7,12 %), le Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF (+9,28 %) et le Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (+8,0 %).

Avez-vous des ETF dans votre portefeuille ? Votre opinion nous intéresse : Trackinsight Global ETF Survey 2022.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec nos outils gratuits :?

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d?investissement :