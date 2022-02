Trackinsight: L'infrastructure énergétique nord-américaine figure parmi les thèmes populaires cette année

L'infrastructure énergétique nord-américaine a été l'un des thèmes de ETF les plus populaires cette année - recevant environ 500 millions de dollars de nouveaux investissements. Ce thème comprend des ETF qui investissent dans des sociétés d'infrastructure énergétique nord-américaines ou des sociétés en commandite principale (Master Limited Partnerships ou MLPs en anglais) engagées dans le transport par pipeline, le stockage et le traitement des produits énergétiques de base - entre autres services. Le 15 novembre 2021, le président Joe Biden a signé la loi bipartisane Infrastructure Investment and Jobs Act de 1,2 trillion de dollars. Cette loi injectera des milliards de dollars dans le secteur des infrastructures énergétiques américaines - à la fois traditionnelles comme le pétrole et le gaz, et vertes comme le solaire et l'éolien.

Alerian MLP ETF (AMLP), First Trust North American Energy Infrastructure ETF (EMLP), et Global X MLP ETF (MLPA) sont trois des plus grands fonds de la thématique avec respectivement 5,04, 2,15, 1,04 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le bénéficiaire de l'afflux net le plus élevé a été AMLP avec 450 millions de dollars injectés dans le fonds. AMLP cherche à suivre l'indice Alerian MLP Infrastructure et investit dans des MLP d'infrastructure énergétique qui génèrent la plupart de leurs flux de trésorerie à partir d'activités intermédiaires, notamment le transport, le stockage et le traitement des matières premières énergétiques. Au 31 décembre 2021, les principaux noms du fonds sont Western Midstream Partners (10,7 %), Enterprise Products Partners (10,15 %), Magellan Midstream Partners (10,08 %), MPLX LP (9,96 %) et Plains All Amer Pipeline LP (9,72 %).

AMLP a un ratio de dépenses total de 0,85 % et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Depuis le début de l'année, le fonds a généré un rendement de +10,9 %.

Les investisseurs européens peuvent s'exposer à ce thème à travers Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPD/S), L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPI), et Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP). MLPD/S est le plus important avec 278 millions de dollars d'actifs sous gestion. Le fonds cherche à suivre l'indice Morningstar MLP Composite et donne accès à des master limited partnerships (MLP) énergétiques américains cotés en bourse.

MLPD/S a un ratio de dépenses total de 0,5% et se négocie sur plusieurs bourses européennes, dont la Bourse de Londres (MLPQ, GBP ou MLPS, USD), la Deutsche Börse (SMLP, EUR), la Borsa Italiana (MLPS, EUR) et la SIX Swiss Exchange (MLPS, USD). Depuis le début de l'année, le fonds a généré un rendement de +13,5 %.

