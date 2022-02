Trackinsight: L'interdiction d'exporter des engrais en Russie met en jeu les ETF de matières premières comestibles

Les tensions politiques entre la Russie et l'Occident ont entraîné une hausse des prix du pétrole, du gaz et d'autres marchandises au cours des derniers mois, notamment des engrais. Récemment, la Russie a interdit l'exportation de nitrate d'ammonium (AN) du 2 février au 1er avril afin de garantir un approvisionnement suffisant à ses agriculteurs locaux suite à la flambée des prix mondiaux des engrais. Les prix du nitrate d'ammonium ont été multipliés par 2 ou 3 par rapport à l'année dernière en raison de la hausse des prix du gaz et de la diminution de l'offre. La Russie représente environ deux tiers de la production mondiale annuelle de 20 millions de tonnes de nitrate d'ammonium, dont la majeure partie est utilisée dans les engrais pour améliorer les rendements des cultures.

L'interdiction imposée pourrait avoir un impact sur les prix des matières premières agricoles. Les investisseurs intéressés par les ETF en jeu peuvent examiner les fonds suivants : Invesco DB Agriculture Fund (P44A), WisdomTree Longer Dated Agriculture (FAGR), Teucrium Agricultural fund (TAGS), WisdomTree Grains (AIGG), Teucrium Wheat Fund (WEAT), WisdomTree Wheat (WEAT), Teucrium Corn Fund (CORN), WisdomTree Corn (CORN), Teucrium Soybean Fund (SOYB) et WisdomTree Soybeans (SOYB)- entre autres.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec nos outils gratuits :?

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d?investissement :