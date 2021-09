Trackinsight: La capitalisation boursière de l’Inde dépasse celle de la France 16/09/2021 | 16:36 Envoyer par e-mail :

Le marché boursier indien a dépassé la France pour devenir le sixième plus grand marché boursier du monde. Le marché boursier indien a dépassé la France pour devenir le sixième plus grand marché boursier au monde. Selon le Bombay Stock Exchange (BSE), la capitalisation boursière de l'Inde a atteint 3,53 milliards de dollars, éclipsant la valeur du marché français de 3,48 milliards de dollars. Actuellement, le marché boursier américain est le plus valorisé au monde avec une valeur de 51,3 mille milliards de dollars, suivi de la Chine, du Japon, de Hong Kong et du Royaume-Uni, dont les capitalisations boursières sont respectivement de 12,42, 7,43, 6,52 et 3,68 mille milliards de dollars. Le marché boursier indien s'est enflammé depuis le crash de mars 2020. Le Sensex, l'indice de référence indien, a gagné plus de 120 % au cours de cette période. Les investisseurs qui souhaitent profiter de la vague de succès du marché indien peuvent le faire par le biais des ETF sur les actions indiennes. L'ETF iShares MSCI India (INDA), qui investit dans des actions indiennes à grande et moyenne capitalisation, offre la possibilité de s'exposer au marché indien en pleine expansion. Un montant de 10 000 $ investi dans INDA au début de l'année se serait transformé en 12 487 $ (+24,87 %). Il existe d'autres ETF indiens offrant une exposition similaire, tels que WisdomTree India Earnings Fund (EPI) et Lyxor MSCI India UCITS ETF (INR). Il est donc important d'effectuer les vérifications nécessaires et de procéder à des comparaisons pour trouver la meilleure solution. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :

