Trackinsight: La hausse prévue des taux soulève les ETF grecs

L'indice Athex Composite Share Price, l'indice de référence du marché grec, a atteint mercredi son plus haut niveau depuis 7 ans. L'indice suit la performance des actions des sociétés qui se négocient dans le segment des grandes capitalisations de la Bourse d'Athènes. L'indice est en passe d'enregistrer sa troisième hausse mensuelle consécutive après avoir gagné +4,86% et +2,95% respectivement le 22 janvier et le 21 décembre. Les valeurs qui mènent la charge cette année sont Alpha Bank SA (banque, +32,68%), National Bank of Greece (banque, +29,43%), Eurobank Ergasias (banque, +27,94%), OPAP SA (paris, +9,82%) et Hellenic Telecommunications (télécommunications, +8,4%). Les valeurs bancaires ont progressé grâce aux signes indiquant que la Banque centrale européenne pourrait relever ses taux d'intérêt cette année en réponse à la vague mondiale d'inflation.

La Banque de Grèce prévoit une croissance du PIB de 5,0 % en 2022, et de 3,9 % en 2023, sous réserve du maintien du fort soutien du tourisme international, de la reprise de la zone euro et d'une accélération des investissements. Cela pourrait potentiellement représenter une opportunité pour les investisseurs à la recherche de placements pour parquer leurs fonds.

Les investisseurs non-européens optimistes sur les actions grecques pourraient s'exposer via le Global X MSCI Greece ETF (GREK). Le fonds (141 millions de dollars d'actifs sous gestion) suit l'indice MSCI All Greece 25/50 et investit dans les entreprises les plus importantes et les plus liquides de Grèce. En termes d'exposition sectorielle, le secteur financier est le plus représenté (31,8 %), suivi du secteur de la consommation discrétionnaire (17,3 %), des services de communication (14,9 %), des services publics (11,5 %) et des produits industriels (9,1 %). Parmi les principales positions de GREK figurent Hellenic Telecom (15,09%), Alpha GA (11,62%), Eurobank Ergasias (10,73%), OPAP SA (7,65%) et la Banque nationale de Grèce (5,51%). Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,58% et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Depuis le début de l'année, le fonds a généré +12,4% de rendement.

Les investisseurs en ETF européens ont plusieurs options pour s'exposer aux actions grecques. Cela inclut le Lyxor MSCI Greece UCITS ETF (GRE), l'ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS (AETF), et l'Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX). Le GRE est le plus important des trois avec 123 millions d'euros d'actifs sous gestion. Le fonds vise à suivre l'indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return et offre une exposition synthétique aux segments des grandes, moyennes et petites capitalisations du marché grec, couvrant environ 99% de l'univers des actions grecques. La répartition sectorielle de l'indice montre que les valeurs financières (29,04%) ont la plus forte allocation, suivies par les biens de consommation de base (19,62%), les biens de consommation discrétionnaire (13,97%), les services de communication (13,01%) et les services publics (9,68%). Les principales valeurs de l'indice sont Coca-Cola HBC (18,67%), Hellenic Telecommunications (13,01%), Alpha Bank (10,07%), Eurobank Ergasias (9,31%) et OPAP SA (9,17%).

Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,45 % et se négocie sur la Deutsche Börse (LYXGRE, EUR), Euronext (GRE, EUR) et Borsa Italiana (GRC, EUR). Depuis le début de l'année, le fonds a généré un rendement total de +8,59% (au 15 février 2022).

