Trackinsight: La montée du prix du lithium alimente le LIT ETF 06/10/2021 | 15:00

Selon l'indice Benchmark Mineral Intelligence, les prix du lithium ont augmenté de 107 % depuis le début de l'année. Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) a progressé de 3,09% hier, soutenu par la demande globale des industries consommatrices de Lithium et le défaut d'approvisionnement. Selon l'indice Benchmark Mineral Intelligence, les prix du lithium ont augmenté de 107 % depuis le début de l'année. La demande globale de matériaux utilisés dans les voitures électriques et le stockage des énergies renouvelables a explosé, mais les mineurs ne parviennent pas à satisfaire la consommation. En tant que principal ETF sur le lithium, le Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) offre une large exposition à ce secteur de niche. Le fonds investit dans des sociétés tout au long du cycle du lithium, y compris l'exploitation minière, le raffinage et la production de batteries. Depuis sa création le 22 juillet 2010, LIT a accumulé plus de 4,72 milliards de dollars d'actifs et a offert à ses investisseurs des rendements de +210%. Cette année seulement, les gains ont dépassé 30 %. Les principales expositions géographiques de LIT comprennent la Chine (50,5 %) et les États-Unis (21,3 %), et ses principales positions comprennent Albemarle Corp (13,68 %), l'un des plus grands fournisseurs de lithium, et Yunnan Energy (7,09 %), le plus grand producteur mondial de séparateurs de batteries au lithium. Le fonds se négocie sur le NYSE Arca et prélève une commission annuelle de 0,75 %. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

