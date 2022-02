Trackinsight: La reprise du bitcoin fait monter les ETF sur la blockchain et les actifs numériques

Après un début d'année désastreux qui a vu le prix du bitcoin chuter de 43 000 $ (12 janvier) à 35 000 $ (21 janvier), la principale crypto-monnaie mondiale a rebondi spectaculairement, augmentant de près de 30 % au cours des deux dernières semaines. Le bitcoin oscille à nouveau autour de la barre des 43k $, ce qui profite aux fans de crypto qui ont acheté le creux de la vague.

Une histoire similaire s'est déroulée sur les marchés des ETF où, au cours du mois de janvier, les ETF qui suivent les actifs numériques, la blockchain et le bitcoin ont été parmi les moins performants. Cependant, ils ont rebondi cette semaine en ligne avec le retour d'un sentiment plus positif dans le secteur. Le Global X Blockchain ETF (BKCH) a grimpé de 13,5 % jusqu'à présent cette semaine et a attiré un modeste 3,9 millions de dollars de nouveaux actifs, le Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) a bondi de 10,6 % et a attiré 2,2 millions de dollars d'actifs et le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) - le premier ETF coté aux États-Unis à fournir une exposition au bitcoin - a grimpé de 10,3 % et a vu des flux supplémentaires de 40 millions de dollars.

Ces bonnes nouvelles doivent se poursuivre pendant un certain temps pour inverser l'impact du plongeon de janvier, car au total, les ETF qui suivent le thème des crypto-monnaies ont connu des sorties de 239 millions de dollars jusqu'à présent cette année. Cependant, l'espoir est à l'horizon car une récente analyse de JP Morgan estime la juste valeur du bitcoin entre 38 et 50 000 dollars, ce qui signifie que les investisseurs pourraient encore bénéficier d'une importante hausse non réalisée.

