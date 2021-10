Trackinsight: Le CAC 40 français en tête des majors européennes 08/10/2021 | 14:45 Envoyer par e-mail :

Parmi les indices de marché référence nationaux, le CAC 40 français a été le meilleur cette année avec des gains d'environ 19 %. Les campagnes de vaccination en Europe étant bien avancées, les économies reviennent à la normale et les marchés récupèrent activement leurs pertes de 2020. Depuis le début de l'année, l'indice EURO STOXX 50 a gagné 15,4 %, grâce à la banque multinationale néerlandaise ING Group (+65 %), au fabricant néerlandais de semi-conducteurs ASML Holding (+62 %) et au constructeur automobile allemand Daimler AG (+40 %). Parmi les indices de marché référence nationaux, le CAC 40 français a été le meilleur cette année avec des gains d'environ 19 %, suivi par le FTSE MIB italien (+17 %) et le FTSE 100 britannique (+16,5 %). En revanche, l'IBEX 35 espagnol et le SMI 20 suisse sont à la traîne avec des gains respectifs de +11 % et +8 %. Pour les investisseurs souhaitant s'exposer au CAC 40, le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF est l'un des plus importants sur les marchés européens avec 3,67 milliards d'euros et une charge annuelle de 0,25%. Depuis le début de l'année, le fonds a gagné +20%. Pour accéder à un marché européen plus large, le iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF offre une exposition aux 50 plus grandes entreprises de la zone euro, moyennant des frais annuels de 0,1 %. Cet ETF a gagné environ 15 % cette année.

