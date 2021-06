Trackinsight: Le Global ETF Survey 2021 indique que les investisseurs pourraient ne pas augmenter leur exposition aux ETF obligataires 01/06/2021 | 16:00 Envoyer par e-mail :

Lorsque Trackinsight a interrogé plus de 370 investisseurs, ayant 347 milliards de dollars d'actifs sous gestion investis en ETF, pour la deuxième édition de la TrackInsight Global ETF Survey, les résultats ont montré que 63% des répondants déclarent qu'il est difficile de comparer les ETFs obligataires, ce qui pourrait les empêcher d'augmenter leur exposition à cette classe d'actifs. Pour les résultats complets, la recherche et les tableaux de classement, téléchargez ici: TrackInsight Global ETF Survey 2021

