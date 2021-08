Trackinsight: Le Retour En Force Des Crypto-Monnaies 09/08/2021 | 17:00 Envoyer par e-mail :

Les cours des crypto-monnaies sont restés dans le vert vendredi, la capitalisation du marché mondial des crypto-monnaies atteignant 1 700 milliards de dollars. Les cours des crypto-monnaies sont restés dans le vert vendredi, la capitalisation du marché mondial des crypto-monnaies atteignant 1 700 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 40 % depuis le 20 juillet. La classe d'actifs très volatile a rebondi après avoir atteint un plus bas à la mi-juillet et a invité les investisseurs en crypto à reprendre le train en marche. Le Bitcoin (BTC), première crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, a vu son prix monter et descendre toute l'année, passant d'un sommet historique de 60 000 dollars en avril à moins de 30 000 dollars en juillet. Vendredi, le BTC a dépassé 42 000 dollars pour la première fois depuis mai. Les ETF Crypto permettent aux investisseurs d'obtenir une exposition à un panier de crypto-monnaies avec une volatilité plus faible et plus de garanties de sécurité pour l'investissement. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

