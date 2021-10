Trackinsight: Le SPDR S&P Retail enregistre une perte de 5,89% en septembre

Le SPDR S&P Retail ETF (XRT) a chuté de 4,75% hier, terminant le mois en baisse de 5,89%. Il s’agit-là de la deuxième perte mensuelle la plus importante du XRT après sa chute de 9,94 % en février dernier. Le fonds est le plus grand ETF américain de détail pure-play sur le marché avec plus de 1,15 milliard de dollars d’actifs sous gestion.

Les plus grandes holdings du XRT (au 29 Septembre) – Group 1 Automotive Inc (GPI), Party City Holdco Inc (PRTY) et AutoNation Inc (AN) – ont chuté respectivement de 8,24%, 14,15% et 5,62%. Le détaillant de véhicules d’occasion CarMax (KMX) a chuté de près de 13%, tandis que Gap (GPS) a clôturé en baisse de 8%.

La confiance des consommateurs est à son plus bas niveau depuis sept mois, a indiqué mardi le Conference Board. Les inquiétudes concernant les variants du COVID-19 et l’état de l’économie, l’inflation et les perspectives de croissance à court terme se sont accentuées, réduisant les intentions de dépenses pour les maisons, les automobiles et les gros appareils ménagers.

