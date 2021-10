Trackinsight: Le coma momentané de Facebook entraine l’ETF Social Media dans sa chute 05/10/2021 | 14:45 Envoyer par e-mail :

Facebook et ses filiales populaires Whatsapp et Instagram ont été hors service pendant près de 6 heures hier. Des milliards de personnes et des millions d'entreprises se sont retrouvées sans les outils du géant des médias sociaux sur lesquels elles comptaient pour se connecter avec leurs amis, leur famille et leurs clients. Bien que la cause exacte de la panne ne soit pas encore claire, Facebook a déclaré qu'il s'agissait d'un problème technique interne. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a ensuite présenté ses excuses pour cette perturbation mondiale après la remise en ligne des services. Les actions de la société ont perdu -4,89 % pendant qu'elle se démenait pour rétablir les services, et ont entraîné dans sa chute le Global X Social Media ETF (SOCL). SOCL, le seul ETF qui investit uniquement dans les entreprises de médias sociaux du monde entier, avec Facebook comme sa principale participation (12,61 %), a perdu 3,7 %. Les événements d'hier soulignent l'importance des médias sociaux pour les utilisateurs individuels et les entreprises. L'ETF SOCL offre une opportunité aux investisseurs de s'exposer à cette industrie indispensable et hautement addictive. Le fonds se négocie sur le Nasdaq et prélève 0,65 % de frais annuels.

© www.trackinsight.com 2021