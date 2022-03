Trackinsight: Le conflit Russie-Ukraine domine les marchés

Alors que les yeux du monde entier sont rivés sur la guerre en Ukraine, les marchés ont de quoi réagir. Les sanctions ont eu un impact non seulement sur les investisseurs dans les entreprises russes, mais aussi sur les entreprises et les pays qui ont des frontières communes avec la Russie ou qui sont d'importants acheteurs d'énergie russe. De nombreux ETF qui suivent les actions russes ont suspendu les créations et les rachats, car les sanctions rendent impossible l'exécution des transactions et la liquidité disparaît du marché. Cependant, l'ETF VanEckRussia qui n'a suspendu les créations que jeudi a été témoin de 46 millions de dollars d'entrées, les investisseurs opportunistes espérant profiter des prix de vente à la découpe des actions russes.

Les ETF axés sur la Russie sont écrasés par les sanctions

Infection des voisins et des principaux consommateurs d'énergie russes.

Impact sur les marchés de l'énergie et des matières premières

En tant que deux des plus grands producteurs d'énergie et de matières premières agricoles au monde, la guerre a, bien sûr, un impact extrêmement perturbateur à la fois sur la production et la distribution d'énergie, l'agriculture du blé, du maïs et d'autres denrées alimentaires. Souvent décrite comme le "grenier de l'Europe", l'Ukraine exporte généralement 7 milliards de dollars de maïs et de blé chaque année. En dehors de l'Europe, l'Ukraine est également le plus grand fournisseur de blé à la Chine, de sorte que les perturbations de l'approvisionnement sont susceptibles d'avoir des effets secondaires de grande portée dans le monde entier.

Teucrium Wheat Fund (WEAT), +26%, $18 millions de dollars de flux

Les sanctions qui ont frappé la Russie (deuxième producteur mondial de gaz naturel) ont eu des répercussions sur les marchés mondiaux de l'énergie, car les problèmes d'approvisionnement à long terme commencent à être pris en compte. La hausse du coût du pétrole et du gaz naturel est un nouveau coup dur pour les familles et les entreprises déjà aux prises avec des niveaux d'inflation historiques.

Cependant, le marché des crédits carbone a connu un énorme mouvement de vente. Les analystes de Sone suggèrent que les acteurs du marché vendent leurs certificats de CO2 excédentaires pour couvrir leurs positions sur le front du gaz et soulignent que les investisseurs russes doivent encaisser pour éviter les sanctions.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.