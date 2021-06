Trackinsight: Le fond FOMO ETF est en ligne : faut-il avoir peur de passer à côté ? 10/06/2021 | 16:15 Envoyer par e-mail :

Les investisseurs n'auront pas à s'inquiéter de passer à côté des actions tendances, car l'ETF FOMO* a récemment été listé. Ce fond… Les investisseurs n'auront pas à s'inquiéter de passer à côté des actions tendances, car l'ETF FOMO* a récemment été listé. Ce fond a été enregistré en mars lors de la saga épique mettant en vedette les membres du forum Reddit : « r/wallstreetbets ». En effet, une frénésie autours des médias sociaux a fait monter en flèche les prix des actions ciblées par ce forum tels que GameStop, AMC, Nokia et BlackBerry, laissant de nombreux investisseurs sur le côté pensant qu'ils avaient loupé cette belle opportunité. Cet ETF géré activement cherche à refléter les tendances actuelles ou émergentes, le fonds peut investir dans une vaste gamme de produits allant des actions mondiales à d'autres ETF, en passant par des produits de volatilité. Est-ce que cela pourrait être la solution au syndrome du FOMO* pour les investisseurs ? Lisez l'article dans son intégralité. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

ESG Observatory

Téléchargez le Trackinsight Global ETF Survey 2021 *FOMO: Fear Of Missing Out (peur de passer à coté)

