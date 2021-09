Trackinsight: Le futur départ du Premier ministre Suga suscite l’optimisme sur le marché japonais 07/09/2021 | 15:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les actions japonaises ont bondi avec l'espoir que le prochain premier ministre relancera la reprise économique. Le Nikkei 225 est en hausse sur trois séances de bourse consécutives depuis que le Premier ministre Suga a annoncé vendredi dernier son intention de se retirer, après seulement un an de mandat. La décision soudaine de Suga est intervenue après avoir passé plusieurs jours à essayer de sauver une administration historiquement impopulaire, qui, selon plusieurs sondages, n’a pas réussi à contenir la pandémie. Depuis la séance d’ouverture de vendredi dernier, le Nikkei 225 a grimpé de 4,5 %. Les actions japonaises ont bondi avec l’espoir que le prochain premier ministre relancera la reprise économique. Il y a déjà deux prétendants connus pour ce poste. D?une part, l’ancien ministre des affaires étrangères Fumio Kishida, favorable à une augmentation des dépenses pour atténuer les effets de la pandémie, et de l?autre Taro Kono, le ministre qui dirige la campagne de vaccination COVID au Japon et qui apparaît désormais comme un autre challenger. Kono est déjà en tête des sondages d’opinion comme étant le leader préféré du public. Dans ce climat d’optimisme, investir au Japon peut représenter une opportunité pour certains investisseurs qui cherchent à s’exposer au troisième pays le plus riche en termes de PIB. Les ETF japonais offrent un accès aux actions japonaises avec une diversification dans différents secteurs et industries. L’un d’eux est le iShares MSCI Japan ETF (EWJ), le plus grand ETF d’actions japonaises avec 12,46 milliards de dollars d’actifs sous gestion. L’EWJ a augmenté de 2,84 % après l’annonce de Suga. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d?ETF

ESG Investing?

Téléchargez Trackinsight Global ETF Survey 2021

© www.trackinsight.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue