Trackinsight: Le pétrole baisse après que l’OPEP+ ait trouvé un accord pour augmenter la production

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Une crainte d'un ralentissement de la demande de pétrole lié à la propagation du variant Delta s'accentue. Après plusieurs jours de négociations, l’OPEC+ et ses alliés, dont la Russie, ont trouvé un accord pour augmenter la production de pétrole de 400 000 barils par jour chaque mois à partir d’août. De plus, une crainte d’un ralentissement de la demande de pétrole lié à la propagation du variant Delta s’accentue. Ces deux informations ont énormément pressé les cours du pétrole qui ont fortement chuté ces deux dernières semaines. Les ETF exposés au pétrole et au gaz ont vu leur rendement sur trois mois diminuer de -18%, passant de +30% à seulement +12% en moins de deux semaines. Trouvez les 31 ETF liés au cours du pétrole et gaz et leur performance grâce à notre sélecteur dans les liens ci-dessous. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d’ETF

