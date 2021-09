Trackinsight: Le premier Shipping Tech ETF “vert” au monde prend la mer 22/09/2021 | 16:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le fonds investira dans des entreprises mondiales qui offrent des innovations en matière de technologies, d'équipements et de services liés à la décarbonisation marine. ETFMG a lancé le 20 septembre un fonds technologique “vert” appelé ETFMG Breakwave Sea Decarbonization Tech ETF ou BSEA. Le fonds investira dans des entreprises mondiales qui offrent des innovations en matière de technologies, d’équipements et de services liés à la décarbonation marine ou océanique. Breakwave Advisors, le parrain de son frère et meilleur ETF depuis le début de l’année, le Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY, +275%), aidera à gérer l’indice sous-jacent Marine Money Decarbonization (MMDI). Depuis le lancement du fonds, les cinq principaux titres (sur 51) comprennent Aker Horizons ASA (4,11 %), Kongsberg Gruppen (4,05 %), ITM Power (3,87 %), Vestas Wind System (3,87 %) et Siemens Energy AG (3,81 %). BSEA aura un ratio de dépenses de 0,75 % et sera négocié à la Bourse de New York (NYSE). Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d’ETF

ESG Investing

Téléchargez Trackinsight Global ETF Survey 2021

© www.trackinsight.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue