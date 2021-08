Trackinsight : Le prix du Platine au plus bas depuis 7 mois 06/08/2021 | 16:30 Envoyer par e-mail :

Le prix de l'un des éléments les plus rares de la planète, le platine (Pt), a atteint ce jeudi son plus bas niveau depuis sept mois. Largement utilisé dans les convertisseurs catalytiques de l'industrie automobile, le platine est sous pression aujourd'hui d'une part en raison des inquiétudes concernant le variant delta du coronavirus et ses conséquences sur l'économie, avec déjà des objectifs de production non atteints par les constructeurs automobiles en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement. L'avenir du platine dans l'industrie automobile demeure incertain, car la production de véhicules électriques en nécessite beaucoup moins. La demande des investisseurs pour le métal a également diminué, comme en témoignent les 17 ETF sur le platine qui ont perdu en moyenne -1,51% ce jeudi.

