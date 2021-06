Trackinsight: Le secteur du transport, de l’argent et les rotations sectorielles dominent le marché des ETF en mai 08/06/2021 | 16:45 Envoyer par e-mail :

Des flux conséquents ont été enregistrés parmi les ETF européens et nord-américains lors du mois de mai 2021. Un nouveau record de 8 800 milliards de dollars a été atteint par les actifs des ETF en mai. Des flux conséquents ont été enregistrés parmi les ETF européens et nord-américains lors de ce mois, atteignant un total de 509 milliards de dollars de nouveaux flux depuis le début de l'année. Sur cette période, les investisseurs ont migré vers des valeurs refuges traditionnelles telles que l'or et l'argent. Parallèlement, le coût d'expédition des marchandises a explosé entraînant une augmentation de 192 % de l'ETF Breakwave Dry Bulk Shipping depuis le début de l'année. Poursuivez votre lecture ici.

