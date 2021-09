Trackinsight: Le syndrôme Evergrande infecte les marchés américains

Les inquiétudes suscitées par l’endettement excessif du géant chinois de l’immobilier Evergrande ont généré un sentiment de “Risk-off” sur les marchés mondiaux. Lundi, les actions américaines ont enregistré leur plus forte baisse depuis le mois de mai, avec un recul de 2,2 % du Nasdaq composite principalement constitué de valeurs technologiques. Le S&P 500 a chuté de 1,70 %, aucun secteur n’échappant à la zone rouge. Les plus gros dégâts ont été enregistrés dans les secteurs de l’énergie (-3,04 %), de la consommation discrétionnaire (-2,37 %) et des finances (-2,22 %).

Côté ETF, le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et le iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ont chuté de plus de 1,5 %. L’ Invesco QQQ ETF (QQQ) a suivi le mouvement avec un plongeon de 2,07 %. En revanche, le ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) et le ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM), qui suivent l’indice de volatilité VIX, ont augmenté respectivement de 10,89 % et de 3,54 %.

Les ETF de SPDR ciblant les secteurs vulnérables ce lundi, l’Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), le SPDR Financial Select Sector Fund (XLF) et le SPDR Consumer Discretionary Select Sector Fund (XLY) ont perdu respectivement -3,05 %, -2,32 % et -2,28 %.

