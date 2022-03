Trackinsight: Les 3 thèmes les plus populaires des ETFs cette année

L'univers des ETF thématiques continue de s'étendre avec environ 7,5 milliards de dollars de nouvelles entrées nettes cette année, malgré une exposition notable aux sociétés de croissance et un coup de pied dans les politiques de resserrement monétaire dans divers coins du monde. L'année dernière, les ETF thématiques ont enregistré des entrées nettes de 100 milliards de dollars et sont devenus l'un des véhicules d'investissement de prédilection pour s'exposer aux thèmes, tendances et mégatendances qui façonnent notre avenir. Les ETF thématiques sont une solution de choix pour l'investissement thématique. En une seule transaction, les investisseurs peuvent saisir l'opportunité d'investissement d'un ou plusieurs thèmes qui peuvent avoir des perspectives d'appréciation du capital à long terme.

Les technologies disruptives, l'infrastructure numérique et la connectivité, les ressources naturelles et la technologie disruptive chinoise figurent parmi les thèmes les plus populaires cette année, attirant respectivement 1,56, 1,24 et 1,21 milliard de dollars. Le premier thème s'est hissé au sommet grâce aux achats à la baisse effectués par les investisseurs après que les actions technologiques ont chuté en raison de la perspective de multiples hausses de taux.

Les ressources naturelles ont été parmi les thèmes les plus performants cette année, car l'inflation, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la récente guerre entre la Russie et l'Ukraine ont fait grimper les prix de diverses matières premières comestibles (par exemple, l'agriculture) et non comestibles (par exemple, les métaux) et, par conséquent, les perspectives de rentabilité de leurs producteurs.

D'autre part, le thème de la technologie disruptive de la Chine a été la cible de nombreux chasseurs de bonnes affaires, car les titres sous-jacents ont été témoins d'une performance durable et déchirante déclenchée par la répression de la Chine sur diverses industries.

ARK Innovation ETF (ARKK), iShares Exponential Technologies ETF (XT), et SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) sont les plus grands ETF dans le thème des technologies perturbatrices. Le fonds ARKK de Cathie Wood a été le plus populaire - il a reçu un montant stupéfiant de 1,49 milliard de dollars sur le total des entrées nettes ajoutées à ce thème.

Pour les investisseurs du thème des ressources naturelles, le SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR, 478 millions de dollars), le FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR, 430 millions de dollars) et le iShares North American Natural Resources ETF (IGE, 300 millions de dollars) sont parmi les plus populaires en 2022. Par exemple, GNR cherche à suivre l'indice S&P Global Natural Resources et à investir dans des sociétés impliquées dans les entreprises de ressources naturelles et de matières premières, comme l'agriculture, l'énergie et les métaux et mines.

Enfin, le thème des technologies de rupture en Chine peut être accessible par le biais du KraneShares CICC China 5G & Semiconductor Index ETF (KFVG), du KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) et du KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Bien qu'ils fassent partie d'un thème populaire, le trio a connu une décollecte nette combinée de -19 millions de dollars....

iShares Digitalisation UCITS ETF (DGTL), Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF (UNIC), et Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF (EBUY) ont été trois des ETF les plus demandés dans les thèmes de la technologie disruptive et de l'infrastructure numérique cette année - attirant respectivement 14, 18 et 11 millions de dollars.

Il n'existe pas de ETF thématique sur les ressources naturelles en Europe. Les investisseurs peuvent explorer des tendances similaires, mais plus spécifiques, telles que le bois et la sylviculture avec iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (WOOD), l'agroalimentaire avec VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) ou iShares Agribusiness UCITS ETF (SPAG), l'eau avec Global X Clean Water UCITS ETF (AQWA) ou L&G Clean Water UCITS ETF (XLMC), ou les métaux stratégiques avec VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (REMX).

Pour accéder au thème de la technologie perturbatrice en Chine, les investisseurs européens peuvent explorer HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF (HSTE), Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCTS), et UBS ETF Solactive China Technology UCITS ETF (UIC2) - certains des plus grands fonds disponibles dans le pool thématique.

