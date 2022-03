Trackinsight: Les 5 ETF d'actions thématiques ESG les plus populaires à ce jour en 2022

Les ETF ayant une approche ESG thématique se concentrent sur un thème ESG spécifique, comme l'eau propre ou l'égalité des sexes. Ils investissent en fonction de l'un des trois piliers de l'ESG, ou d'une combinaison de ceux-ci, avec l'idée sous-jacente d'un thème commun tel que les énergies renouvelables.

La stratégie ESG thématique a connu une croissance considérable au cours des dernières années, avec le lancement de nombreux nouveaux ETF. Beaucoup de ces ETF ESG thématiques peuvent être liés dans une certaine mesure à un objectif de développement durable spécifique, de sorte que les investisseurs qui cherchent à investir conformément aux principes de durabilité exprimés par les Nations unies peuvent facilement trouver la bonne correspondance parmi les ETF utilisant cette stratégie ESG.

Cette année, les ETF d'actions qui suivent une stratégie ESG thématique ont reçu environ 3,7 milliards de dollars d'entrées nettes, parmi un intérêt croissant pour les énergies propres, l'uranium et le nucléaire, les crédits carbone et les indices de référence climatiques.

Cela pourrait s'expliquer par le projet à long terme des gouvernements et des entreprises de décarboniser les économies et les activités commerciales. Toutefois, le catalyseur le plus récent et le plus direct de l'intérêt croissant pour les FNB d'énergie alternative (principalement nucléaire) est la guerre Russie-Ukraine. Les nations européennes qui dépendent du pétrole et du gaz russes pour alimenter leurs économies ont vu leurs prix monter en flèche et leurs économies au bord de l'effondrement. Cette crise met en évidence la vulnérabilité de la plupart des économies européennes et leur dangereuse dépendance à l'égard des ressources énergétiques étrangères. Les investisseurs parient que les décideurs politiques prendront des mesures pour déployer davantage d'investissements dans le domaine des énergies propres et devenir indépendants sur le plan énergétique. D'autres investisseurs espèrent réaliser un gain rapide grâce à l'augmentation des prix des principales "matières premières vertes", telles que l'uranium et le lithium.

Les ETF d'actions thématiques ESG domiciliés en Amérique ont attiré 1,2 milliard de dollars de flux nets de la part des investisseurs cette année. Les ETF qui ont enregistré les flux les plus importants sont les suivants :

Les ETF d'actions thématiques ESG domiciliés en Europe ont attiré 1,45 milliard de dollars de flux nets de la part des investisseurs cette année. Les ETF qui ont enregistré les flux les plus importants sont les suivants :

Les ETF d'actions thématiques ESG domiciliés dans les régions Asiatique et Pacifique ont attiré 1,04 milliard de dollars de flux nets de la part des investisseurs cette année. Les ETF qui ont été témoins des afflux les plus importants sont :

