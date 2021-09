Trackinsight: Les ETF ARK continuent de couler

Les craintes d’inflation et la hausse des rendements obligataires font chuter les actions technologiques, et avec elles les six ETF gérés activement par Cathie Wood.

ARK Innovation ETF (ARKK), Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), Next Generation Internet ETF (ARKW), Genomic Revolution ETF (ARKG), Fintech Innovation ETF (ARKF) et Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) ont chuté entre -0,5 % et -2,0 %.

L’ARKK a été le plus durement touché avec une perte de 2,16 % et sa quatrième plus grande sortie hebdomadaire depuis sa création (jusqu’à présent). L’ETF phare a été tiré vers le bas principalement par ses deuxième et troisième plus grandes participations Teladoc inc (TDOC) et Roku Inc (ROKU) qui ont perdu 3,32% et 2,46%. En revanche, Tesla (TSLA), la plus grande participation d’ARKK avec un poids de 10%, a progressé de 0,48%.

Les ETF indiciels d’ARK Invest n’ont pas eu de chance non plus, le 3D Printing ETF (PRNT) et l’ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) perdant respectivement -1,33% et -1,11%.

