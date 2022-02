Trackinsight: Les ETF ARK toujours plus dans le rouge

Les ETF de haute technologie et d'innovation ne sont pas dans le radar des investisseurs cette année, alors que les banques centrales adoptent des positions plus faucons pour lutter contre l'inflation en exprimant leur intention de relever les taux d'intérêt. La hausse des taux peut nuire aux secteurs de croissance comme la technologie, qui doivent maintenir des taux de croissance plus élevés pour justifier les risques pris par les investisseurs pour un rendement plus élevé. De plus, la hausse des taux peut éroder la valeur des flux de trésorerie futurs, réduisant la valorisation des actions des entreprises.

Les ETF actifs ARK de Cathie Wood ont largement témoigné du sentiment actuel des investisseurs à l'égard des ETF " disrupteurs " risqués - après avoir été témoins de près de 800 millions de dollars de sorties nettes combinées cette année et se dirigeant vers leur 8e mois consécutif de sorties nettes. Parmi les plus grands perdants de la flotte cette année, on trouve ARK Next Generation Internet ETF (ARKW), qui a perdu 360 millions de dollars, suivi par ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ, -224 millions de dollars), ARK Fintech Innovation ETF (ARKF, -128 millions de dollars) et ARK Genomic Revolution ETF (ARKG, -87 millions de dollars). Par ailleurs, le fonds phare ARK Innovation ETF (ARKK) a gagné environ 100 millions de dollars de flux nets cette année, les investisseurs partant à la chasse aux bonnes affaires pour les actions martelées. Le cours de l'action ARKK a clôturé mardi à 63,39 $ son plus bas niveau depuis la mi-juin 2020 et à 60 % de son sommet historique atteint à la mi-février de l'année dernière.

Lancé sur le Nasdaq en novembre de l'année dernière, le Tuttle Capital Short Innovation ETF (SARK) a gagné en traction parmi les investisseurs espérant se nourrir de la chute de l'ARK Innovation ETF - en levant plus de 270 millions de dollars et en atteignant 334 millions de dollars d'actifs sous gestion. Le fonds est un ETF géré activement qui tente de réaliser l'inverse (-1x) du rendement de l'ARK Innovation ETF (NYSE Arca : ARKK) pour un seul jour, et non pour une autre période. SARK a généré +65% de rendement depuis son lancement, alors que ARK a perdu -48%.

Les investisseurs en Europe peuvent parier sur une résurgence ou une chute plus profonde des ETF ARKK, ARKW et ARKG grâce aux 9 ETP fournis par Leverage Shares :

LS ARKK Innovation Tracker ETP (ARKA), qui est conçu pour fournir une exposition 1:1 à la performance de l'ETF ARK Innovation, moins les frais.

LS ARKG Genomic Tracker ETP (ARKC), qui est conçu pour fournir une exposition 1:1 à la performance de ARK Genomic Revolution ETF, moins les frais.

LS ARKW NextGen Internet Tracker ETP (ARKB), qui est conçu pour fournir une exposition 1:1 à la performance de l'ARK Next Generation Internet ETF, moins les frais.

Leverage Shares 3x Long ARKK Innovation ETP Securities (3ARK), qui est conçu pour fournir 3x le rendement quotidien de l'ARK Innovation ETF, moins les frais.

Leverage Shares 3x Long ARKG Genomic ETP Securities (3ARG), qui est conçu pour fournir 3x le rendement quotidien du ARK Genomic Revolution ETF, moins les frais.

Leverage Shares 3x Long ARKW NextGen Internet ETP Securities (3ARW), qui est conçu pour fournir 3x le rendement quotidien du ARK Next Generation Internet ETF, moins les frais.

Leverage Shares -3x Short ARKK Innovation ETP Securities (ARKS), qui est conçu pour fournir -3x le rendement quotidien du ARK Innovation ETF, moins les frais.

Leverage Shares -3x Short ARKG Genomic ETP Securities (SARG), qui est conçu pour fournir -3x fois le rendement quotidien du ARK Genomic Revolution ETF, moins les frais.

Leverage Shares -3x Short ARKW NextGen Internet ETP Securities (SARW), qui est conçu pour fournir -3x fois le rendement quotidien du ARK Next Generation Internet ETF, moins les frais.

Les ETP sont cotés sur le London Stock Exchange, Euronext Paris et Euronext Amsterdam avec des ratios de frais totaux (TER) de 0,15% pour les ETP 1x, et de 0,75% chacun pour les positions triple short/long et à effet de levier.

