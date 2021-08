Trackinsight: Les ETF Biotech en hausse avec la nouvelle vague de covid-19 10/08/2021 | 16:30 Envoyer par e-mail :

Les ETF du secteur des biotechnologies ont vu leurs rendements bondir récemment avec la mise en œuvre de la vaccination obligatoire dans certains pays. Les données de l'Université John Hopkins montrent qu'une nouvelle vague mondiale de Covid-19 est en cours, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens étant passée de 360 000 au cours de la troisième semaine de juin à 637 000 lundi. Les ETF du secteur des biotechnologies, dont les composants peuvent inclure des sociétés qui luttent contre le virus Covid-19 comme Pfizer, AbbVie et Sanofi, ont vu leurs rendements bondir récemment, les investisseurs s'attendant à une hausse des bénéfices avec la mise en œuvre de la vaccination obligatoire, la hausse des prix des vaccins et l'obligation éventuelle de faire des rappels. L'ETF iShares Biotechnology (IBB), l'un des plus grands ETF du secteur avec 11,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a gagné 2,38 % ce lundi. L'analyse sectorielle est une approche simple et intuitive pour évaluer le marché. Les ETF sectoriels notamment permettent à tout type d'investisseur de cibler son exposition à diverses industries. Les ETF Biotech en sont un bon exemple, donnant accès à un sous-segment de l'industrie de la santé en plein essor. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

